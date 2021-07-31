По сообщению заокеанских СМИ, «Сент-Луис Блюз» готов обменять нападающего Владимира Тарасенко. На россиянина претендуют «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее также сообщалось, что на 29-летнего форварда претендует «Нью-Джерси Дэвилз».

На данный момент у Владимира Тарасенко еще два года действующего контракта с «музыкантами» с зарплатой 7,5 млн долларов. О желании обменять форварда стало известно несколько недель назад. Сообщается, что Тарасенко лично попросил руководство «Сент-Луиса» об обмене из-за потери доверия к медицинскому штабу клуба и проблемах внутри коллектива.

В прошедшем сезоне Владимир Тарасенко принял участие в 24 матчах, где набрал 14 (4+10) результативных очков. В плей-офф Кубка Стэнли форвард провел 4 матча и забросил две шайбы.