Российские «пляжники» Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в третьем туре группового этапа турнира по пляжному волейболу одолели представителей Чехии Ондржея Перушича и Давида Швейнера на Олимпийских играх в Токио и вышли в плей-офф турнира. Итоговый счет матча составил 2:1.

Ранее в первом туре российские спортсмены победили мексиканский дуэт Джосу Гастон Гасиола Лейва и Хосе Луис Рубио Камарго со счётом 2:1 (24:26, 21:15, 18:16). Во втором поединке россияне уступили соперникам из Латвии с зеркальным счетом – 1:2.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На данный момент в общемедальном зачете сборная России занимает четвертую строчку. На счету россиян 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.