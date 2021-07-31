Российский футбольный союз (РФС) в связи неблагоприятной эпидемиологической ситуацией принял решение перенести домашние матчи национальной и молодёжной сборных России из Волгограда и Саранска 7 сентября в Москву. О месте проведения матчей будет сообщено дополнительно позднее.

Ранее стало известно, что РФС не может договориться с Роспотребнадзором о проведении матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 между Россией и Хорватией со зрителями. Встреча должна была пройти на стадионе «Лужники» в Москве. Сообщается, что игра будет перенесена в Казань, Ростов, Сочи или на другой московский стадион, если РФС так и не сможет договориться о проведении встречи с участием зрителей.

Напомним, сборная России по футболу проведёт первую встречу со сборной Хорватии 1 сентября в рамках квалификации к ЧМ-2022.