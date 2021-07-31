Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина проиграли в бронзовом матче Олимпийских игр в Токио, уступив победу бразильским соперницам Луизе Стефани и Лауре Пигосси. Счет по партиям составил 6:4, 4:6, 1:0. Продолжительность встречи — 2 часа 11 минут.

Напомним, ранее российские теннисистки не смогли выйти в финал парного разряда женского турнира Олимпиады в Токио. Вероника Кудерметова и Елена Веснина в 1/2 финала уступили чешкам Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой со счетом 3:6, 6:3, 6:10.

На данный момент в общемедальном зачете сборная России занимает четвертую строчку. На счету россиян 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.