Женская сборная России по регби-7 уступает Китаю и завершает выступление на Олимпиаде на восьмом месте. В матче за седьмое — восьмое место российские спортсменки уступили сборной Китая. Итоговый счет встречи составил 10:22. Россиянки Алена Тирон и Кристина Середина набрали по пять очков за матч.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На данный момент в общемедальном зачете сборная России занимает четвертую строчку. На счету россиян 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.