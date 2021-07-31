Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сообщил о своем уходе из московского клуба.

«Наступило время, когда нужно расставаться. Такое решение будет лучшим исходом для всех сторон. Горд, что представилась возможность поработать в «Спартаке», которому желаю только побед на футбольном и медиа полях», – сказал Фетисов.

Напомним, Антон Фетисов начал работать в «Спартаке» с июня 2020 года. До прихода в клуб он работал директором по связям с общественностью «БКС Банка» и московском «Динамо».

В новом сезоне РПЛ московский «Спартак» по итогам двух туров набрал три очка и занимает 9-е место в турнирной таблице сезона — 2021/2022. Лидером с шестью очками является казанский «Рубин».