Американский обозреватель New York Times Бен Ротенберг резко ответил подписчику, который указал ему на необходимость убрать флаг России из своей публикации в Twitter.

Бен Ротенберг опубликовал результаты дня олимпийского турнира на своей странице в Твиттер, использовав эмодзи с российским флагом напротив фамилий российских теннисистов. Один из пользователей сети написал, что журналисту «вряд ли стоит использовать изображение российского флага».

«Я не Международный олимпийский комитет. Они россияне, соревнуются вместе, потому что россияне. Это Россия», — написал журналист в своем «твитте».

Напомним, ранее по решению CAS российские спортсмены лишились возможности выступать под названием «сборная России», а также использовать национальный флаг и гимн на летних Олимпийских играх в Токио и последующих чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года.