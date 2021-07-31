Бывший вратарь магнитогорского «Металлурга» Александр Печурский пропал без вести в Магнитогорске. Ориентировку с данными хоккеиста разместил поисковый отряд «Легион-СПАС».

«Бывший вратарь «Металлурга», обладатель Кубка Гагарина 2014 года Александр Печурский пропал без вести в Магнитогорске. Ушёл из дома по улице Труда, дом 3 и до сих пор не вернулся. Приметы спортсмена: рост 183 см, карие глаза, чёрные волосы, короткая стрижка. Всех, кому что-то известно о местонахождении Печурского, просят сообщить в полицию», — сообщается в заявлении.

За «Металлург» Александр Печурский выступал с 2011 по 2014 год, в составе которого взял Кубок Гагарина в 2014 году. Также выступал в хабаровском «Амуре». С 2019 года вратарь выступает за «Металлург» из Новокузнецка. В прошедшем сезоне 2021/22, Печурский был признан серебряным призёром чемпионата ВХЛ.