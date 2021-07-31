Российские дзюдоисты в командном турнире в поединке за третье место и бронзовые медали Олимпийских игр в Токио не смогли одолеть представителей сборной Израиля. Счет встречи составил 1:4. Единственную схватку выиграла Мадина Таймазова.

В составе российской команды выступали Дарья Межецкая (до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александр Бабинцев (свыше 70 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг). Ранее за выход в полуфинал россияне одолели сборную Монголии со счетом 4:2, но уступили хозяевам турнира – сборной Японии (4:0).

На данный момент в общемедальном зачете сборная России занимает четвертую строчку. На счету россиян 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.