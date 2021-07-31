В России на субботу, 31 июля, выявлено 23 807 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число инфицированных в стране достигло 6 265 873. За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 792 человек. 19 771 человек были выписаны по выздоровлению.

В общей сложности за время пандемии было проведено 165,3 млн тестов. 158 563 жителя России скончались от коронавируса, еще 5 608 619 человек успешно преодолели болезнь.

Наибольший прирост заболеваемости, как и прежде, зафиксирован в Москве — 3514 человек. В Санкт-Петербурге добавилось 1915 новых случаев, в Московской области — 1592.