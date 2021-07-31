Сербские теннисисты Новак Джокович и Нина Стоянович не явились на матч за третье место Олимпиады в Токио. Таким образом, бронзовая медаль турнира в миксте была присуждена австралийской паре Эшли Барти и Джону Пирсу.

Известно, что сербы не вышли на матч якобы из-за травмы правого плеча Джоковича. Ранее сегодня же, 31 июля, первая ракетка мира в матче за бронзу в одиночном турнире проиграл испанскому теннисисту Пабло Карреньо-Бусте.

Напомним, завтра, 1 августа, в финале Олимпийских игр в миксте сыграют российские пары Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев. Начало матча 10.00 мск. Кроме того, завтра состоится финал одиночного разряда между россиянином Кареном Хачановым и немцем Александром Зверевым. Начало встречи также в 10.00 мск.