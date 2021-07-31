В Токио стартует финал турнира по командной сабле среди женщин. В решающем поединке сразятся Россия и Франция. В составе сборной России за золотые медали сразятся Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева. Ранее россиянки выиграли у Японии (45:34) и Южной Кореи (45:26), а француженки победили США (45:30) и Италию (45:39).

Прямая трансляция матча доступна по ссылке здесь.

На данный момент в общемедальном зачете сборная России занимает четвертую строчку. На счету россиян 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио. Ранее индивидуальный турнир саблисток выиграла российская спортсменка София Позднякова, которая в финале одержала победу над соотечественницей Софьей Великой (15:11).