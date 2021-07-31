Два грузинских дзюдоиста были лишены права продолжать выступление на летних Олимпийских играх в Токио из-за нарушения коронавирусных ограничений. Об этом сообщает агентство Киодо.

Известно, что двое спортсменов покинули олимпийскую деревню для осмотра достопримечательностей. Ранее японские СМИ заявлял о том, что двое серебряных медалистов были замечены на Токийской телебашне. Выход за пределы олимпийской деревни является нарушением ковидного протокола.

Напомним, ранее Оргкомитет ОИ в Токио объявил о лишении аккредитации одного из участников турнира за подобное нарушение.

На счету сборной Грузии четыре олимпийские медали — все в дзюдо. Золото на счету Лаши Бекаури, серебро у Важи Маргвелашвили, Гурама Тушишвили и Лаши Шавдатуашвили.