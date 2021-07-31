Сборная Белоруссии по футболу сыграет сентябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в Казани. В Казани белорусские футболисты сыграют с командами Уэльса – матч состоится 5 сентября (16.00 мск), и Бельгии – 8 сентября (21:45 мск). Все матчи пройдут на стадионе «Центральный».

Ранее стало известно, что УЕФА не будет проводить матчи под своей эгидой на территории Белоруссии, однако в международной федерации эту информацию поспешили опровергнуть.

Также ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) в связи неблагоприятной эпидемиологической ситуацией принял решение перенести домашние матчи национальной и молодёжной сборных России из Волгограда и Саранска 7 сентября в Москву.