Российская спортсменка Зенфира Магомедалиева вышла в полуфинал турнира по боксу в весовой категории до 75 кг. В четвертьфинале Зенфира одолела представительницу Мозамбика Радей Грамане со счетом 4:1, гарантировав себе бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио.

В ½ финала Зенфира Магомедалиева встретится с победителем боя между китаянкой Ли Цянь и спортсменкой из Индии Рани Пуджей. Полуфинальный поединок состоится 6 августа.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На данный момент в общемедальном зачете сборная России занимает четвертую строчку. На счету россиян 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.