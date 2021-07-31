Российские спортсмены Наталья Воробьева, Сергей Семенов и Сергей Емелин по результатам жеребьевки в поединках 1/8 финала Олимпийских игр в Токио встретятся с соперниками из Египта.

Напомним, турнир по трем стилям борьбы стартует в воскресенье, 1 августа. стилям борьбы. На Олимпиаде будет разыграно 18 комплектов наград, и в каждой весовой категории выступят по 16 сильнейших спортсменов мира.

Наталья Воробьева выиграла Олимпиаду в Лондоне в 2012 году. Четыре года спустя в Рио спортсменка завоевала серебряную медаль Игр. В первом круге Воробьева будет состязаться с Самар Хамзой.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио Сергей Семенов встретится с Абделлатифом Мохамедом. Дебютант Олимпиады в Токио Сергей Емелин поборется с Хайтемом Махмудом.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.