Российские саблистки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева в финале командного турнира по сабле среди женщин обыграли соперниц из Франции и завоевали золотые медали Олимпийских игр в Токио. Итоговый счет поединка составил 45:41.

На данный момент в общемедальном зачете сборная России занимает четвертую строчку. На счету россиян 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.

Ранее индивидуальный турнир саблисток выиграла российская спортсменка София Позднякова, которая в финале одержала победу над соотечественницей Софьей Великой (15:11).