Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков получил жёлтую карточку от судьи в ходе финального поединка командного турнира Олимпийских игр в Токио между сборными Франции и России. Поздняков был удален во время боя Софьи Великой и француженки Сесилии Бердер.

Глава ОКР Станислав Поздняков слишком бурно отреагировал на одно из решений арбитра. Судья решил остановить поединок, и показать желтые карточки одному из сотрудников штаба национальной команды и Позднякову.

Российские саблистки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева в финале командного турнира по сабле среди женщин обыграли соперниц из Франции и завоевали золотые медали Олимпийских игр в Токио. Итоговый счет поединка составил 45:41.

На данный момент в общемедальном зачете сборная России занимает четвертую строчку. На счету россиян 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.