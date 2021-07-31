Без вести пропавший в середине июля экс- вратарь магнитогорского «Металлурга» Александр Печурский найден. Об этом со ссылкой на свой источник сообщил телеграм-канал «Вечерний Магнитогорск».

Напомним, ранее стало известно, что ориентировку с данными хоккеиста разместил поисковый отряд «Легион-СПАС». По сообщению местных СМИ, у хоккеиста могли быть проблемы с финансами.

За «Металлург» Александр Печурский выступал с 2011 по 2014 год, в составе которого взял Кубок Гагарина в 2014 году. Также выступал в хабаровском «Амуре». С 2019 года вратарь выступает за «Металлург» из Новокузнецка. В прошедшем сезоне 2021/22, Печурский был признан серебряным призёром чемпионата ВХЛ.