Санкт-петербургский клуб «Зенит» сегодня, 1 августа, сыграет в гостях с «Ростовом» в матче второго тура РПЛ. Встреча состоится на «Ростов Арена». Начало игры – 20.00 мск.

Главным арбитром встречи назначен рефери из Дмитрова Виталий Мешков. Прямая трансляция матча доступна по ссылке и на телеканале «Матч ТВ».

По итогам первого тура нового сезона-2021/22 РПЛ, «Зенит» занимает третью строчку турнирной таблицы с 3 очками в активе. «Ростов» расположился на 14-м месте, всухую уступив в первом матче первого тура РПЛ московскому «Динамо» (2:0).