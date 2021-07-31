Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не смог сдержать эмоции в ходе встречи с испанцем Пабло Карреньо-Бустой в борьбе за бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио. Серб уступил сопернику со счётом со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.

В начале третьего сета Новак Джокович в пылу эмоций выбросил теннисную ракетку на пустые трибуны. После, уступая 0:3 по геймам, при смене сторон серб разбил еще одну ракетку о сетку. Арбитр встречи на вышке вынес Джоковичу предупреждение только за разбитую ракетку, и вызвал недоумение испанского теннисиста.

Напомним, золотые медали теннисного турнира Олимпийских игр в одиночном разряде разыграют российский теннисист Карен Хачанов и немец Александр Зверев. Также в финале микста две российские пары Павлюченкова/Рублев и Карацев/Веснина сразятся за золотые и серебряные медали Олимпиады. Начало обоих матчей – 10.00 мск.