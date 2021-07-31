Сегодня, 1 августа, в матче 2-го тура нового сезона-2021/22 РПЛ «Урал» примет в гостях «Нижний Новгород». Встреча состоится на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало встречи — 17:30 мск. Согласно предписанию главного государственного санитарного врача России встречу смогут посетить всего 500 зрителей.

«Урал» в первом туре РПЛ проиграл «Краснодару» со счетом 0:3 и сейчас занимает 15 место турнирной таблицы.

Для «Нижнего Новгорода», созданного в 2015 году, — это первый сезон в РПЛ. В первом туре нижегородцы обыграли «Сочи» со счетом 1:0 и расположились на 8-й строчке таблицы.

Еще один матч второго тура РПЛ состоится в Краснодаре, где одноименный клуб примет в гостях «Химки». Встреча пройдет на стадионе «Краснодар Арена». Начало матча — 20.00 мск.

В первом туре «Краснодар» обыграл со счетом 3:0 екатеринбургский клуб «Урал», «Химки» уступили «Зениту» со счетом 1:3.