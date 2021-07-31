Олимпийская сборная России по фехтованию вышла на первое место в медальном зачёте Олимпийских игр и досрочно гарантировала себе лидерство после победы саблисток в финале командного турнира. Перед последним днём соревнований в активе россиян по три золотых и серебряных медалей, а также одна бронзовая медаль турнира.

Напомним, ранее российские саблистки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева завоевали золото Олимпиады в командном турнире, обыграв в финале французских соперниц.

На данный момент в турнире по фехтованию остался последний комплект наград — в командном первенстве рапиристов.