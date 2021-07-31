Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов рассказал про отношения его подопечных внутри коллектива.

«Великая здесь как мамка. Добрая мамка: раздает титулы направо и налево», — сказал Мамедов журналистам.

Ранее, в субботу, 31 июля, Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова и Светлана Шевелева завоевали золото в командном турнире саблисток на Олимпийских играх в Токио. В финале индивидуального зачета Великая проиграла соотечественнице Софии Поздняковой и взяла серебро турнира в Токио.