Пресс-служба петербургского «Зенита» сообщила, что нападающий Сердар Азмун вместе с командой полетел в Ростов-на-Дону, где завтра, 1 августа, состоится матч второго тура РПЛ.

Накануне леверкузенский «Байер» намекнул на скорое подписание контракта с иранским форвардом. В твиттере клуба появился пост, составленный из эмодзи: буквы А, голубой футболки, песочных часов и глаз.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что 25-летний футболист уже достиг договорённости с немецким клубом. Ожидается, что «Байер» заплатит за Азмуна 14 млн евро плюс бонусы. В Германии форвард будет получать 2,8 миллиона за сезон.

В прошлом сезоне Азмун отметился 19 голами в 24 матчах чемпионата России, став вторым бомбардиром после одноклубника Артёма Дзюбы (20 голов). В нынешнем сезоне на счету иранца два гола в двух матчах (3:0 в Суперкубке России с «Локомотивом» и 3:1 в РПЛ с «Химками»).