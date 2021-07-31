Первая ракетка мира серб Новак Джокович не взял ни одной медали на летних Олимпийских играх в Токио.

Спортсмен выступал в одиночном и смешанном разрядах, где добрался до полуфиналов. Оба матча за выход в финал Джокович проиграл, причем в один день.

В одиночном разряде он мог завоевать бронзовую медаль, но в матче за третье место потерпел поражение от испанца Пабло Карреньо-Бусты. Примечательно, что днем ранее Бусту одолел россиянин Карен Хачанов, а до этого испанец выбил из борьбы Даниила Медведева.

В миксте Джокович выступал с Ниной Стоянович. В полуфинале они проиграли россиянам Елене Весниной и Аслану Карацеву, а на матч за бронзу не вышли из-за травмы правого плеча у Новака.