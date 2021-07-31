Летние Олимпийские игры разбаловали болельщиков обилием разнообразных спортивных трансляций. Август в этом плане обещает быть не менее насыщенным, чем июль: в Токио в борьбу вступают сестры Аверины, Мария Ласицкене и Сергей Шубенков, затем стартует сезон в фигурном катании, а в конце месяца начнется US Open.

Вторая неделя Олимпиады (до 8 августа). Гарантированные медали в теннисе, огромные шансы в синхронном плавании и художественной гимнастике

Безусловно, главным спортивным событием августа станет летняя Олимпиада в Токио, которая продлится еще неделю. Уже сегодня Россия гарантированно возьмет две медали в теннисе: в одиночном разряде Карен Хачанов сыграет в финале против немца Александра Зверева и даже в случае поражения станет серебряным призером. Затем на корт выйдут два российских микст-дуэта — Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев. Их встреча решит судьбу золотой и серебряной наград.

Продолжается и турнир по спортивной гимнастике, где у россиян уже есть четыре медали — два золота и две бронзы. Финалы многоборья позади, а сегодня стартует розыгрыш медалей на отдельных снарядах. Бороться за награды будут россияне Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Виктория Листунова, Лилия Ахаимова, Анастасия Ильянкова, Давид Белявский, Никита Нагорный и Денис Аблязин.

Будут на Олимпиаде и соревнования по художественной гимнастике, где Россия вправе рассчитывать на три медали. Сестры Дина и Арина Аверины будут бороться за победу в личном многоборье, а в командном страну представят Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова.

Как обычно, Россия будет сильна в синхронном плавании, где тоже разыгрываются два комплекта наград — в дуэте (Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко) и в группе. Продолжаются и соревнования по легкой атлетике, до которых допущены всего 10 россиян. В Токио приехали лучшие из лучших — Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова, Дарья Клишина, Сергей Шубенков и др.

Теннис, US Open. 30 августа — 12 сентября

В самом конце месяца стартует последний в этом сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат США. Он будет интересен прежде всего тем, что первая ракетка мира Новак Джокович постарается взять реванш за провал на Олимпиаде. В Токио серб был нацелен на победу, но за один день умудрился проиграть два полуфинала — в одиночке и миксте. Затем он упустил бронзовую медаль в матче с Пабло Карреньо-Бустой и не вышел на последнюю игру в миксте. После такой неудачи у Новака точно не будет проблем с мотивацией в США.

Может выстрелить и россиянин Карен Хачанов, сенсационно добравшийся до финала Олимпиады. В последние пару лет его карьера пошла на спад, и возможно, что именно US Open станет первым постолимпийским успешным турниром. Также Россию представят финалисты олимпийского микста Андрей Рублев и Аслан Карацев, плюс сыграет вторая ракетка мира Даниил Медведев. У российского лидера уже есть опыт игры в финалах мейджоров, но нет ни одного титула.

Старт сезона в фигурном катании

Долгожданный сезон в фигурном катании в августе стартует с юниорской серии Гран-при. Первые два этапа пройдут во французском Куршевеле: с 18 по 20 августа и с 25 по 28 августа соответственно. На первом этапе российскую команду представят Марк Кондратюк, Егор Рухин, Софья Самоделкина, Мария Захарова, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол и Маргарита Свистунова/Дмитрий Студеникин.

На втором этапе состав будет выглядеть следующим образом: Кондратюк, Николай Угожаев, Елизавета Берестовская, Вероника Жилина, София Леонтьева/Даниил Горелкин и Елизавета Шичина/Гордей Хубулов.

Кроме того, в Бостоне состоится предсезонный взрослый турнир, на котором выступят россияне Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Также в число участников войдут американцы Алиса Лю, Мэрайя Белл, Брейди Теннелл и Винсент Чжоу.

Чемпионат мира по пляжному футболу. 19-29 августа

Впервые в истории чемпионат мира по пляжному футболу будет проходить в России. 16 лучших команд мира встретятся в московских «Лужниках». Российская команда уже традиционно будет выступать под флагом ОКР. Она попала в группу А, где сыграет с Японией, США и Парагваем.

Предыдущий чемпионат мира проходил в 2019 году, тогда российские футболисты завоевали бронзовые медали. Ранее, в 2011 и 2013 годах, наша команда уже становилась лучшей в мире. Домашний чемпионат станет отличной возможностью вернуть себе титул чемпионов.

Футбол, Лига чемпионов и Лига Европы

В августе стартует и большой футбольный сезон. Уже 4-го числа московский «Спартак» на «Открытие Арене» сразится с португальской «Бенфикой» в квалификационном матче Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет неделей позже в Португалии.

Также российским болельщикам будет интересно понаблюдать за противостоянием «Монако», в котором играет Александр Головин, с пражской «Спартой». Матчи пройдут 3 и 10 августа.

Кроме того, 3 августа стартует третий квалификационный раунд Лиги Европы, но в нем не будет российских представителей.

Формула-1. Последняя гонка перед летней паузой и первая — после

В августе гоночный сезон Формулы-1 традиционно ставится на паузу. Сегодня, 1 августа, станет понятно, кто уйдет на летний перерыв в статусе лидера — Макс Ферстаппен или Льюис Хэмилтон. Перед гонкой в Будапеште пилотов разделяют всего семь очков. До предыдущего этапа пилот «Ред Булл» имел куда более весомое преимущество, но катастрофическая неудача в Сильверстоуне вернула интригу в чемпионат.

Выходить из паузы «королевские гонки» будут в конце августа: с 27 по 29 число состоится этап в бельгийском Спа. К этому времени «Мерседес» должен определиться с составом на следующий сезон: либо он останется неизменным, либо вместо Валттери Боттаса напарником Хэмилтона станет Джордж Расселл.