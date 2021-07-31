Вице-президент СКА Роман Ротенберг озвучил задачи, поставленные перед петербургским клубом.

По словам функционера, клуб хочет стать лучшим в КХЛ и сделает всё возможное, чтобы завоевать Кубок Гагарина в предстоящем сезоне.

«Но мы также ставим себе задачу развивать игроков, постоянно подпитываем, являемся донором всех сборных. Это тоже очень важная задача. Те результаты, которые имеют сборные U16, U17, U18, U20 последние годы… Мы говорим о том, что 7 лет после Олимпиады в Сочи занимаемся развитием игроков и работаем с ФХР, чтобы развивать хоккей в России», — приводит слова Ротенберга канал «Радио Зенит» в YouTube.

Ротенберг добавил, что вся модель армейского клуба выстроена для того, чтобы одерживать победы над сильнейшими сборными в мира. Он напомнил, что в составе олимпийской сборной России в Пхенчхане выступали 15 игроков СКА.

Напомним, в минувшем сезоне СКА дошел до финала Западной конференции в Кубке Гагарина, где проиграл ЦСКА. Москвичи вышли в финал турнира и уступили омскому «Авангарду».