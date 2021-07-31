Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Елены Весниной и Вероники Кудерметовой в матче за бронзу Олимпиады в парном разряде.

Россиянки встречались с бразильянками Луизой Стефани и Лаурой Пигосси. Матч завершился на чемпионском тайбрейке, где Веснина и Кудерметова имели четыре матч-бола, но всё равно проиграли.

«Ясно, что вести 9:5 и упустить преимущество – это несчастный случай. Было давление, мандраж, всё понятно, Веснина подсела физически, но виноваты девочки сами. По качеству игры они действовали нормально, и такого поражения я не помню в женском теннисе», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Функционер поддержал Кудерметову, которой потребуется время, чтобы прийти в себя после такого поражения. По его мнению, спортсменке теперь придется бороться с психологической травмой.