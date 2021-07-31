Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал выступление пилота «Альфа Таури» Юки Цуноды в первой свободной практике Гран-при Венгрия.

Первая тренировка состоялась в пятницу, 30 июля. В ходе сессии Цунода вылетел с трассы, задней частью болида врезался в отбойник и разбил машину.

«Мальчик слишком дикий. Но есть и другие пилоты, которые тоже попадали в аварии — и делали это даже чаще», — приводит слова Марко GrandPX.news.

Напомним, Цунода является дебютантом Формулы-1. Он хорошо начал сезон, однако затем в его выступлениях возник спад. Японец занимает 14-е место в личном зачете пилотов, набрав 10 очков после 10 этапов Гран-при. В одной из гонок Цуноде не удалось добраться до финиша.