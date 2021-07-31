На автодроме «Хунгароринг» в Будапеште (Венгрия) продолжается 11-й этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 31 июля, состоялась квалификация, победителем котором стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Со вторым временем финишировал его напарник Валттери Боттас, третьим стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Российский гонщик Никита Мазепин показал 19-й результат, его напарник по «Хаасу» Мик Шумахер остался на 20-й позиции, поскольку не выехал на трассу после аварии в третьем сегменте. Пилот «Феррари» Карлос Сайнс разбил болид и стал 15-м. Впервые за долгое время во второй сегмент не вышел гонщик «Уильямса» Джордж Расселл, показавший 17-е время.

Гонка в Будапеште состоится завтра, 1 августа, и стартует в 16:00 мск. Она станет заключительной перед летней паузой.