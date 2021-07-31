Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио. В финале турнира она одолела чешку Маркету Вондроушову в трех сетах со счетом 7:5, 2:6, 6:3.

Спортсменки провели на корте 2,5 часа. За это время Бенчич не сделала ни одного эйса, два раза ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти возможных. Вондроушова записала на свой счет три подачи навылет, сделала пять двойных ошибок и реализовала шесть брейков.

Напомним, Бенчич является победительницей шести турниров WTA. Наивысшая позиция, которую она занимала в рейтинге, — шестая.

Завтра, 1 августа, состоится олимпийский финал в мужском одиночном разряде, за золото будут бороться россиянин Карен Хачанов и немец Александр Зверев.