В субботу, 31 июля, состоялся очередной соревновательный день Олимпийских игр в Токио, по итогам которого сборная России сохранила четвертое место в медальном зачете.

Сегодня наши соотечественники завоевали три награды разных достоинств. Саблистки Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина взяли золото в финале командного турнира. Ещё две награды — серебряную и бронзовую — принесли Юлия Зыкова и Юлия Каримова в стрельбе из винтовки.

Неудачно сложился день для теннисисток Вероники Кудерметовой и Елены Весниной. Они бились за бронзу парного разряда, но уступили бразильянкам, имея четыре матчбола по ходу чемпионского тай-брейка.

В общей сложности россияне завоевали уже 37 наград: 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых. Единоличным лидером остается команда Китая, у которой 46 медалей (21-13-12). Второе место занимает Япония с 30 наградами (17-5-8), третьими идут американцы, у которых 46 наград (16-17-13).