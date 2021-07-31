Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти, скорее всего, откажется от перехода в «Зенит».

Как сообщает Calciomercato, клубы действительно обсуждали трансфер форварда, однако сам он заявил, что не заинтересован в переезде в Россию. Впрочем, окончательного решения Белотти еще не принял.

Действующий контракт Белотти с «Торино» рассчитан до июня 2022 года. Ранее клуб хотел продлить с ним соглашение и предлагал остаться еще на четыре сезона с зарплатой 4 миллиона евро в год с учетом бонусов. Форвард планирует обдумать предложение, когда вернется из отпуска.

Белотти присоединился к «Торино» в 2015 год, до этого он выступал за «Парму» и «Альбинолеффе».

Напомним, «Зенит» недавно расстался с нападающим Себастьяном Дриусси, также возможен уход Сердара Азмуна.