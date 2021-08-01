Сегодня, 1 августа, петербургский «Зенит» на выезде сыграет с «Ростовом» во втором туре РПЛ. Команда Сергея Семака подошла к игре с серьезными кадровыми потерями. Разбираемся, каким составом будут играть сине-бело-голубые.

«Зенит» так и не решил вратарскую проблему, поэтому место в старте по-прежнему гарантировано Михаилу Кержакову. Его сменщиком будет 18-летний Даниил Одоевский, который появится на поле разве что в случае форс-мажора.

Нет вопросов и по оборонительной линии: скорее всего, на флангах защиты традиционно сыграют Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос, в центре — Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий. Не обделен доверием Семака и Дмитрий Чистяков, но с учетом потерь в опорной зоне выбор, скорее всего, всё-таки падет на хорвата.

Страховать центр поля не сможет Магомед Оздоев: в прошлом матче он получил серьезное повреждение и выбыл на 2-3 месяца. Вместо него на поле появился молодой Кирилл Кравцов, но вряд ли Семак решится выпустить его в старте. Скорее всего, играть будут Вендел и Вильмар Барриос, который уже успел как следует отдохнуть после возвращения с Кубка Америки.

Сине-бело-голубые распрощались с аргентинским хавбеком Себастьяном Дриусси. Футболист, попадавший в стартовый состав далеко не регулярно и активно выражавший недовольство своей позицией, продолжит карьеру в МЛС. В его отсутствие место в основе, вероятно, получит Андрей Мостовой, а также с первых минут выйдет хавбек Далер Кузяев. Напомним, что «Зенит» не может рассчитывать на помощь бразильца Малкома, который сейчас находится на Олимпиаде в Токио.

Традиционную связку на острие атаки составят форварды Сердар Азмун и Артем Дзюба. Иранский форвард, возможно, в скором времени покинет команду — немецкий «Байер» уже намекнул на его переход. Однако пока еще Азмун не присоединился к Андрею Луневу в Леверкузене и точно отправился с командой в Ростов — об этом днем ранее сообщила пресс-служба.

Состав «Зенита» на матч с «Ростовом» (по версии Nevasport): Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Сантос — Мостовой, Барриос, Вендел, Кузяев — Азмун, Дзюба.