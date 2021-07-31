В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в рамках второго тура РПЛ состоится столичное дерби: ЦСКА примет «Локомотив». Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 20:00 мск.

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Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. В роли его ассистентов выступят Валентин Мурашов и Алексей Стипиди. Резервным рефери назначен Олег Соколов.

Обе команды имеют по три очка после первого тура. «Железнодорожники» на старте сезона обыграли тульский «Арсенал», а «армейцы» оказались сильнее «Уфы».