Сборная Бразилии по футболу пробилась в полуфинал Олимпиады в Токио. Сегодня, 31 июля, в четвертьфинальном матче бразильцы обыграли Египет со счетом 1:0.

Игра проходила в Сайтаме на одноименном стадионе. Автором единственного гола стал бразильский нападающий Матеус, получивший голевой пас от Ришарлисона.

Напомним, что за сборную Бразилии выступает полузащитник «Зенита» Малком. Он вышел на замену на 65-й минуте, но результативными действиями не отметился.

В полуфинале бразильцы сыграют со сверстниками из Мексики, матч состоится 3 августа. Также за выход в финал будут бороться сборные Японии и Испании, они сыграют в тот же день.