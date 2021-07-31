В Токио (Япония) продолжаются летние Олимпийские игры. Завтра, 1 августа, будет разыграно 25 комплектов наград.

01:30. Гольф. Мужчины. Финальный раунд

03:10. Лёгкая атлетика. Женщины. Толкание ядра. Финал

04:10. Велоспорт. BMX Фристайл. Женщины. Финал

04:10. Велоспорт. BMX Фристайл. Мужчины. Финал

04:30. Плавание. Мужчины. 50 м вольный стиль. Финал

04:40. Плавание. Женщины. 50 м вольный стиль. Финал

04:45. Плавание. Мужчины. 1500 м вольный стиль. Финал

05:30. Плавание. Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал

05:40. Плавание. Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал

06:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Финал

06:00. Теннис. Женщины. Парный разряд. Финал

06:00. Теннис. Микст. Финал

07:00. Бадминтон. Смешанные пары. Финал

09:00. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал

09:30. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Финальная гонка

10:00. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Финальная гонка

11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Вольные упражнения. Финал

11:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок. Финал

12:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь. Финал

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту. Финал

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 100 м. Финал

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Тройной прыжок. Финал

13:15. Спортивная гимнастика. Женщины. Разновысокие брусья. Финал

13:45. Фехтование. Мужчины. Командная рапира. Финал

13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 76 кг. Группа А

14:30. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Финал

Напомним, что России завтра гарантированы три медали в теннисе: в мужском одиночном финале сыграет Карен Хачанов, а в миксте судьбу золота и серебра определят Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев.

В общей сложности россияне завоевали уже 37 наград: 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых. Россия идет на четвертом месте медального зачета, единоличным лидером которого остается команда Китая (46 медалей: 21-13-12). Второе место занимает Япония с 30 наградами (17-5-8), третьими идут американцы, у которых 46 наград (16-17-13).

