В Токио (Япония) продолжаются летние Олимпийские игры. Завтра, 1 августа, будет разыграно 25 комплектов наград.
01:30. Гольф. Мужчины. Финальный раунд
03:10. Лёгкая атлетика. Женщины. Толкание ядра. Финал
04:10. Велоспорт. BMX Фристайл. Женщины. Финал
04:10. Велоспорт. BMX Фристайл. Мужчины. Финал
04:30. Плавание. Мужчины. 50 м вольный стиль. Финал
04:40. Плавание. Женщины. 50 м вольный стиль. Финал
04:45. Плавание. Мужчины. 1500 м вольный стиль. Финал
05:30. Плавание. Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал
05:40. Плавание. Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал
06:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Финал
06:00. Теннис. Женщины. Парный разряд. Финал
06:00. Теннис. Микст. Финал
07:00. Бадминтон. Смешанные пары. Финал
09:00. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал
09:30. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Финальная гонка
10:00. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Финальная гонка
11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Вольные упражнения. Финал
11:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок. Финал
12:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь. Финал
13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту. Финал
13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 100 м. Финал
13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Тройной прыжок. Финал
13:15. Спортивная гимнастика. Женщины. Разновысокие брусья. Финал
13:45. Фехтование. Мужчины. Командная рапира. Финал
13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 76 кг. Группа А
14:30. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Финал
Напомним, что России завтра гарантированы три медали в теннисе: в мужском одиночном финале сыграет Карен Хачанов, а в миксте судьбу золота и серебра определят Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев.
В общей сложности россияне завоевали уже 37 наград: 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых. Россия идет на четвертом месте медального зачета, единоличным лидером которого остается команда Китая (46 медалей: 21-13-12). Второе место занимает Япония с 30 наградами (17-5-8), третьими идут американцы, у которых 46 наград (16-17-13).
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