Российская гонщица программы «СМП-Рейсинг» Ирина Сидоркова заняла четвертое место в гонке W Series, состоявшейся в Будапеште (Венгрия).

Россиянка стартовала с пятой позиции, но на первых кругах вышла на четвертое место и сохранила его до финиша. Победительницей стала британская гонщика Джейми Чедвик. Со вторым результатом финишировала Элис Пауэлл, третьей стала Нереа Марти.

Напомним, что в текущем сезоне состоялись уже четыре гонки женской серии, в трех из них Сидоркова набрала очки.

Следующий этап чемпионата W Series пройдёт на трассе «Спа-Франкоршам» в конце августа.