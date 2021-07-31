Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в скором времени может стать игроком «Краснодара». Как сообщает Meczyki, футболист уже согласовал условия личного контракта, который будет рассчитан на три сезона.

Источник утверждает, что Крыховяк получил предложения от четырех разных клубов и остановил свой выбор на «Краснодаре». Соглашение будет подписано сразу после того, как клубы достигнут договоренности.

Ранее стало известно, что Крыховяк не поможет «Локомотиву» в столичном дерби с ЦСКА, которое пройдёт сегодня, 31 июля.

Напомним, Крыховяк присоединился к «Локомотиву» в 2018-м году. В минувшем сезоне 31-летний футболист отыграл 26 матчей РПЛ, в которых забил девять мячей и сделал три результативные передачи. С 2008 года игрок выступает за сборную Польши.