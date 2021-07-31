Болельщики на трибунах автодрома «Хунгароринг» в Будапеште (Венгрия) освистали Льюиса Хэмилтона в концовке квалификации 11-го этапа Гран-при Формулы-1.

Во время второй попытки на круге выезда из боксов пилот «Мерседеса» специально ехал медленнее, чтобы притормозить находившихся сзади гонщиков «Ред Булла» Макса Ферстаппена и Серхио Переса. Из-за этого мексиканец не успел пойти на быстрый круг.

Сразу после окончания квалификации Хэмилтон отправился к телевизионщикам для интервью, и в это время его освистали многие болельщики. Однако пилот остался равнодушным к недовольству публики.

«Если честно, никогда не чувствовал себя так хорошо во время освистывания. Если это как-то и влияет, то только придаёт мне энергии. Так что я не возражаю», — сказал британец.

Напомним, завтра Хэмилтон будет стартовать с поула. Вторым в квалификации стал его напарник Валттери Боттас, третьим — Ферстаппен.