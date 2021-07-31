В Москве на «ВЭБ Арене» состоится матч второго тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом». Столичное дерби будет проходить сегодня, 31 июля, и начнется в 20:00 мск.

Тренерские штабы играющих команд уже определились со стартовыми составами. В основе «армейцев» не выйдет хавбек Никола Влашич, который хочет покинуть клуб. «Железнодорожникам» не поможет Гжегож Крыховяк, который близок к переходу в «Краснодар».

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Ахметов, Обляков, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Мухин, Заболотный, Чалов.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Сильянов, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано.

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