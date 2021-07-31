Американская пловчиха Лидия Якоби попала в форс-мажорную ситуацию во время смешанной комбинированной эстафеты 4х100 м в рамках Олимпиады в Токио. Во время заплыва очки сползли ей на рот.

«Раньше со мной такого не происходило. Ситуация вышла из-под контроля, когда я уже оказалась в воде, поэтому плыла так, как могла, учитывая то, что со мной произошло», — сказала спортсменка после соревнований.

Напомним, американская команда не вошла в число медалистов эстафету. Победу с мировым рекордом одержала команда Великобритании, серебро досталось Китаю, бронза — Австралии. Сборная России финишировала седьмой.

Олимпиада в Токио, перенесенная с прошлого года, стартовала 23 июля и продлится до 8 августа.