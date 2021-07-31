Российские биатлонисты, тренирующиеся под руководством Сергея Башкирова, проводят предсезонный сбор в Болгарии.

Фотографией со сбора, стартовавшего 28 июля, поделился чемпион мира Максим Цветков. Он опубликовал снимок из горного похода и написал: «Жив, здоров, улыбаюсь. Идем дальше».

Напомним, в группу Башкирова также вошли Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Семен Сучилов, Денис Таштимеров и Василий Томшин. Остальные биатлонисты сборной России тренируются под руководством Юрия Каминского.

Новый сезон Кубка мира стартует в шведском Эстерсунде 27 ноября.