Сержио Ланчини, агент нападающего «Торино» Андреа Белотти, отреагировал на новость о том, что футболист не хочет переходить в «Зенит».

Ранее в СМИ появилась информация, что клубы действительно обсуждали возможный трансфер, однако сам игрок заявил, что не заинтересован в переезде в Россию.

«Я ничего не знаю об этом. Лучше спросить у его жены», — приводит слова Ланчини Sport24.

Действующий контракт Белотти с «Торино» рассчитан до июня 2022 года. Ранее клуб хотел продлить с ним соглашение и предлагал остаться еще на четыре сезона с зарплатой 4 миллиона евро в год с учетом бонусов. Форвард планирует обдумать предложение, когда вернется из отпуска.

Белотти присоединился к «Торино» в 2015 год, до этого он выступал за «Парму» и «Альбинолеффе».