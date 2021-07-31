Московское «Динамо» на выезде обыграло «Уфу» в матче второго тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра проходила на Центральном стадионе Уфы и завершилась победой гостей со счетом 3:2.

После первого тайма москвичи вели со счетом 2:0, причем оба гола были забиты с пенальти. Первый 11-метровый был назначен на 33-й минуте, второй — на 44-й. Оба раза к точке подошел нападающий Даниил Фомин.

На 75-й минуте хозяева остались в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Руслан Фищенко. Однако «Уфа» сумела сначала отыграть один мяч, а затем и сравнять счет. Дублем отметился Гамид Агаларов, забивший на 81-й и 86-й минуте. В самой концовке встречи «Динамо» всё же вырвало победу, автором решающего гола стал Себастьян Шиманьски.

Таким образом, «Динамо» набрало 6 очков в двух турах, у «Уфы» по-прежнему 0 баллов.