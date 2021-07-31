Бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат возглавил сборную Ирака.

Ранее от должности отказался экс-наставник российской команды Станислав Черчесов. Он даже не стал вести переговоры, поскольку из-за отсутствия сил и эмоций сейчас не готов работать в национальной команде.

Напомним, Дик Адвокат возглавлял петербургский «Зенит» в период с 2006 по 2009 год, под его руководством сине-бело-голубые единственный раз в своей истории выиграли Кубок УЕФА. С 2010 по 2012 год голландский специалист работал в сборной России.

Его последним местом работы стал голландский «Фейеноорд», который он покинул в 2021 году после двух лет сотрудничества.