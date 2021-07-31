Российская фехтовальщица София Позднякова поделилась впечатлениями от выступления на летних Олимпийских играх в Токио.

«В Токио, конечно, не хватает атмосферы. Не знаешь, можно поцеловаться, обняться или нет. Как-то все нелепо. Я была в Рио как болельщица и знаю, какая поддержка может быть на Олимпиаде», — сказала Позднякова журналистам.

Напомним, сегодня, 31 июля, Позднякова в составе сборной России завоевала золотую медаль командного турнира среди саблисток. Вместе с ней команду представляли Софья Великая и Ольга Никитина.

Эта медаль стала для Поздняковой уже второй в Токио. Ранее она завоевала золото в личном первенстве, в финале одолев свою соотечественницу Великую.