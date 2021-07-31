В Москве на «ВЭБ Арене» начался матч второго тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом». Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск.

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В стартовый состав «армейцев» не попал хавбек Никола Влашич, который хочет покинуть клуб, но с первых минут сыграет форвард Антон Заболотный. «Железнодорожникам» не поможет Гжегож Крыховяк, который может в скором времени перейти в «Краснодар».

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Ахметов, Обляков, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Мухин, Заболотный, Чалов.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Сильянов, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. В роли его ассистентов выступят Валентин Мурашов и Алексей Стипиди. Резервным рефери назначен Олег Соколов.