Российский теннисист Карен Хачанов сразится с немцем Александром Зверевым в финальном матче олимпийского турнира в Токио-2020.

Игра будет проходить сегодня, 1 августа, и начнется ориентировочно в 10:30 мск. Спортсмены выйдут на корт после того, как завершится финал парного разряда у женщин.

В полуфинальном матче российский теннисист оказался сильнее испанца Пабло Карреньо-Бусты, который до этого выбил из борьбы Даниила Медведева. Затем в матче за бронзу он одолел первую ракетку мира серба Новака Джоковича, который в полуфинале проиграл Звереву.

Напомним, России гарантированы три медали в теннисе: Хачанов возьмет как минимум серебро, а в миксте будет российский финал Елена Веснина/Аслан Карацев — Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев.